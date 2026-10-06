Die Idylle im am Wasse-Redle im Pochwerksgrund wird gerade gestört. Das alte Bauwerk, das die Lauter überbrückt, wurde bereits abgerissen. Jetzt soll eine neue Brücke her. „Das alte Bauwerk war marode und auch nur für zwei Tonnen zugelassen. Die Traglast muss deutlich erhöht werden“, sagt Revierförster Karsten Winkler auf Anfrage. Die Notwendigkeit für den Neubau liege in dem möglichen Einsatz von Rettungs- und insbesondere von Feuerwehrfahrzeugen begründet. „Wir haben in diesem Sommer, der sehr trocken und heiß war, gesehen, was für verheerende Waldbrände es gab. Auf solche Eventualitäten, die hoffentlich nie eintreten, will sich der Forst vorbereiten“, so der Revierförster.