Goldlauter-Heidersbach Fettbrot und Sonnenschein im Waldbad

Einen perfekten Abend haben Musik- und Waldbadfreunde erlebt. Die Band „Knopflos“ begeisterte in Goldlauter-Heidersbach.

 
Goldlauter-Heidersbach: Fettbrot und Sonnenschein im Waldbad
Erst strahlender Sonnenschein, dann funkelnder Sternenhimmel: Die Band Knopflos und die Zuhörer erlebten auch wettertechnisch einen perfekten Abend im Waldbad. Foto: Axel Gropp

Das Waldbad in Goldlauter-Heidersbach ist eine Oase der Besinnung und kultureller Vielfalt. Unter dem Sternenhimmel versammelten sich am Samstag rund 170 Besucher zu einem besonderen Höhepunkt, der von der beliebten Band „Knopflos” musikalisch gestaltet wurde. „Die sechsköpfige Band, die für ihre authentische Mischung aus lustigen und frivolen Texten und eingängigen Melodien bekannt ist, schaffte es von der ersten Minute an, das Publikum in ihren Bann zu ziehen“, zeigte sich Axel Gropp vom Waldbadverein begeistert.

Mond sendet sanftes Licht

Das Ambiente im Waldbad hätte nicht besser sein können. „Die sanft beleuchtete Kulisse des Bades (also untergehender Mond), umgeben von dunklen Wäldern, bot den perfekten Rahmen für eine Veranstaltung, die sowohl das Zwerchfell berührte als auch musikalisch begeisterte. Es war ein Abend, der zeigte, dass Feiern mit Musik und guter Versorgung immer gerne angenommen wird“, so Gropp weiter.

Gute Versorgung, herzliche Atmosphäre

Die Kioskbesatzung versorgte die Gäste mit Bratwurst, Fettbrot, Fischbrötchen, Eis und natürlich mit Bier vom Fass, Cocktails und Knabbereien. Ein Höhepunkt des Abends war die offene und herzliche Art, mit der die Bandmitglieder mit dem Publikum interagierten. Sie erzählten kleine Anekdoten zu ihren Liedern, gaben Einblicke in ihre Motivation und schufen so eine intime Atmosphäre, die weit über ein gewöhnliches Konzert hinausging.

Am Ende des Abends gegen 22 Uhr verließen die Besucher das Waldbad mit einem Lächeln im Gesicht, und alle sagen „Tschüss, bis zum nächsten Jahr“.