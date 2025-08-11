Goldlauter-Heidersbach: Fettbrot und Sonnenschein im Waldbad

Das Waldbad in Goldlauter-Heidersbach ist eine Oase der Besinnung und kultureller Vielfalt. Unter dem Sternenhimmel versammelten sich am Samstag rund 170 Besucher zu einem besonderen Höhepunkt, der von der beliebten Band „Knopflos” musikalisch gestaltet wurde. „Die sechsköpfige Band, die für ihre authentische Mischung aus lustigen und frivolen Texten und eingängigen Melodien bekannt ist, schaffte es von der ersten Minute an, das Publikum in ihren Bann zu ziehen“, zeigte sich Axel Gropp vom Waldbadverein begeistert.