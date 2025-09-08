Elfmeterschießen hat Bastian Schellenberg vor diesem Pokalsonntag (7. September) nicht geübt. Brauchte der Torhüter des FSV Floh-Seligenthal, dem momentan Führenden der Fußball-Kreisoberliga, auch nicht, denn er hatte offenbar den richtigen Ratgeber für den nervenaufreibenden Showdown auf grünem Rasen. Sein Name lautet: Marco Antonio Castaneda Davila, kurz Marco Mexiko. Bis zum Sommer zierte der innerlich wie äußerlich farbenfrohe Mexikaner das Floher Tor. Nun hat sich der bald 42-Jährige in eine der hinteren Reihen zurückgezogen und dem nicht mal halb so alten Schellenberg das Feld überlassen.