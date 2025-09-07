Traditionsgemäß startete am vergangenen Freitagabend ein Fackelzug mit der Blaskapelle Goldisthal, an dem der Abend mit Musik von DJ Tom bei Festplatzbetrieb ausklang. An gleicher Stelle füllte sich der Festplatz nach und nach ab 14 Uhr zum Kindernachmittag, wo sich die Kleinsten auf der Hüpfburg austoben konnten. Für sie gab es Basteln und Malen als Beschäftigung. Für Leib und Seele war gesorgt und von Crêpes bis Baguette, Backfisch bis Kuchen zum Kaffee herrschte Leben bei Spätsommerwetter und bis in die Mondscheinnacht am Kultur- und Vereinshaus.