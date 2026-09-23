Ist beim Haus der Natur noch eine Kehrtwende drin? Immerhin an gleich zwei Stellen waren zur Sitzung des Gemeinderates am Mittwochabend die Signale positiv. Wie berichtet, ist der Fortbestand des naturkundlichen Erlebnismuseums über 2027 hinaus infrage gestellt. Betriebs- und Personalkosten nebst Defizitausgleich der von der Kommune als freiwillige Aufgabe seit Ende 2013 geführten Einrichtung sind nicht mehr darstellbar.