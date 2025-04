Zahlreiche Feuerwehrautos standen am Samstag in Goldisthal in der Nähe des Kultur- und Vereinshauses. Allerdings nicht, weil es einen Brand zu löschen oder in anderen Gefahrensituationen Menschen beizustehen galt. Während die Floriansjünger aus dem Ort selbst vollauf damit beschäftigt waren, den Verkehr der unzähligen Autos mit Jugendweihlingen und deren Gästen in geordnete Bahnen zu lenken, harrten ihre Kameraden aus Cursdorf und Oberweißbach aus, um Mitgliedern ihrer Jugendfeuerwehren zu gratulieren, die an diesem Tag in feierlichem Rahmen in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen wurden. Ole Kiran Göpfert, Fred Koch und Leo Fischer wurden im Anschluss an ihre Feierstunde von Ortsbrandmeister Andreas Henkel, Jugendfeuerwehrwart Celine Henkel und anderen Mitgliedern der Cursdorfer Wehr beglückwünscht. Auf Emilia Hegebart warteten Jugendfeuerwehrwart Christian Neupert und weitere Oberweißbacher Floriansjünger.