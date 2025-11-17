Zwei Jugendliche mit Fahrrädern haben am späten Freitagnachmittag den ICE-Verkehr unter dem Thüringer Wald zwei Stunden lang lahmgelegt. Die Bundespolizei berichtete, vor Ort hätten Beamte die Jungs mit Fahrrädern am Tunnel Masserberg gesehen, diese aber nicht schnappen können. Um 16 Uhr wurden die Gleise daher gesperrt. Somit war die ICE-Linie zwischen Erfurt und Nürnberg blockiert, mehrere ICE aus München und Berlin mussten warten.