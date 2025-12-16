Was Goldisthaler Gemeinderatssitzungen in den ersten beiden Jahrzehnten nach Inbetriebnahme des Pumpspeicherwerks 2003 anbelangt, so markierte deren Verlauf meist das genaue Gegenteil dessen, was im Vergleich in Neuhaus am Rennweg, Lauscha oder Steinach geboten war. Die einen hatten sich Spardiktaten zu unterwerfen. Die Ratsmannschaft in Goldisthal hingegen mühte sich, ihre Mitbürger über Umwege ein Stück teilhaben zu lassen am Reichtum der Kommune, gespeist aus der üppig sprudelnden Gewerbesteuer.