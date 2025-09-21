Auf der Kurvenstrecke zwischen Scheibe-Alsbach und Goldisthal im Landkreis Sonneberg hat es am Samstagnachmittag wieder gekracht. Auf der Landesstraße 1112 kam ein 40-jähriger Motorradfahrer, aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke, wie die Polizei am Sonntag mitteilt. Der Fahrer verletzte sich leicht. Die Landstraße musste durch die Feuerwehr zeitweise voll gesperrt werden, um auslaufende Betriebsstoffe abzubinden.