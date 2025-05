Der schwere Unfall ereignete sich am Samstagmittag. Der junge Biker war dabei in einer Kurve weggerutscht und gestürzt. Rettungskräfte waren schnell zur Stelle: Neben einem Rettungswagen wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Mit diesem wurde der Verletzte in ein Krankenhaus geflogen.