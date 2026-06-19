Silvia seit 50 Jahren schwedische Königin

Für Silvia bedeutet das Jubiläum zugleich ein halbes Jahrhundert als schwedische Königin. 1972 hatte die Deutsche Silvia Renate Sommerlath den damaligen Kronprinzen Carl Gustaf bei den Olympischen Spielen in München kennengelernt, wo sie als Hostess gearbeitet hatte. Sofort habe es "klick" gemacht, sagte der König später einmal über die Begegnung. Vier Jahre später, am 19. Juni 1976, heirateten die beiden. In der Zwischenzeit war Carl XVI. Gustaf König geworden. Die Aufmerksamkeit sei ihr nicht zu viel, erzählte Silvia vor kurzem in einem Interview der Zeitung "Dagens Nyheter". "Ich hatte das Gefühl, dass das schwedische Volk mir mit viel Wärme begegnet ist." Viele Beobachter sind überzeugt, dass auch sie erheblich zur Popularität des Monarchen beigetragen hat.