Im Internet sei kaum etwas über die Spezialklassen Mathematik/Physik der Erweiterten Oberschule (EOS) Bad Salzungen zu finden, sagte der Festredner. Umso besser: „Wir haben ja uns und unsere Erinnerungen“, hieß es weiter – und sind vor Plagiaten gefeit, könnte angemerkt werden. Der Festredner war Klaus Licht, promovierter Internist im Ruhestand, seine Ansprache wie ein Scheinwerferlicht, das einige der Besonderheiten aus der gemeinsamen Zeit anstrahlte, „diese besondere Zeit – die Schuljahre, die uns geprägt haben.“