Handball trifft Wintersport Diagnostik mit Schmerzen, Spaß mit Kati

Media-Day und Hallentraining in Eisenach, Leistungsdiagnostik und Biathlonschießen in Oberhof: Der ThSV Eisenach ist mit einem vielfältigen Programm und prominenter Unterstützung in die neue Saison gestartet.