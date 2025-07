Auf eine sehr lange Tradition kann das berühmte Gasthaus „Goldener Hirsch“ in Suhler Ortsteil Neundorf zurückblicken: Im 17. Jahrhundert erbaut, diente es einst als Rast- und Geleithof und steht heute unter Denkmalschutz. Sehr alt ist die Tradition des Hauses für leckere Speisen und anregende Getränke, was durch eine Legende aus dem Dreißigjährigen Krieg untermauert wird: Die Kroaten, die aufseiten der Katholiken, also der Bayern und Österreicher, kämpften und Suhl am 16. Oktober 1634 brandschatzten, verschonten in jener Brandnacht das Gasthaus in Neundorf, weil sie dort angeblich so vortrefflich bewirtet und versorgt worden sind.