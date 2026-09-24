Ihre Goldene Konfirmation feierten jüngst bei strahlendem Sonnenschein Ilona Krapf, Martina Blankenburg, Heidemarie Greiner, Martin Grüßing, Ronald Strauch, Johanna Greifzug und Ilona Fischer in der Kirche in Unterkatz. Dort kamen sie zum besonderen Gottesdienst zusammen. In seiner Predigt nahm Pfarrer Donald Molin die verschiedenen Lebensabschnitte in den Blick – von der Kindheit und Jugend übers Erwachsenensein bis hin zum Alter. Dabei gab es interessante Infos darüber, was in den Jahren 1975 und 1976 aktuell war und zu welcher Musik damals getanzt wurde. Im Anschluss trafen sich die Goldkonfirmanden zum informativen und geselligen Nachmittag und Abend in der Brückenmühle. Bei gemeinsamen Gesprächen wurden Erinnerungen ausgetauscht und sicher so manch Geschichte aus vergangenen Zeiten wieder lebendig.