Oder wie wärs mit einem Ausflug in andere Galaxien? Das bietet zum Beispiel das Kasseler Planetarium. Das ist nach eigenen Angaben mit 54 Plätzen das größte in Hessen. "Ob eine Reise in ferne Galaxien, ein Besuch der Raumstation ISS oder die Erkundung der Marsoberfläche. Mit modernster Projektionstechnik reisen Besucherinnen und Besucher im Spaceshuttle "Planetarium" zu den Sternen und noch weiter."

Für robuste Besucher: "Kalter Markt"

Der "Kalte Markt" wird in diesem Jahr vom 23. bis 27. Oktober wieder viele tausend Menschen nach Ortenberg (Wetteraukreis) locken. Die Anfänge des nach eigenen Angaben größten Volksfestes in Oberhessen reichen bis ins 13. Jahrhundert zurück. Auf die großen und kleinen Besucher warten ein Vergnügungspark mit Fahrgeschäften und Imbissbuden sowie ein Krammarkt mit etwa 350 Händlern. Herzstück des Treibens ist traditionell der Pferdemarkt mit verschiedenen Shows.