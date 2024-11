Goldene Henne: 30 Jahre Goldene Henne - Jubiläumsshow aus Leipzig

Leipzig (dpa/sn) - Die Goldene Henne ist in den vergangenen drei Jahrzehnten über sich hinaus gewachsen: 1995 wurde sie ins Leben gerufen, um speziell ostdeutsche Künstlerinnen und Künstler zu würdigen. Inzwischen wird der Preis an Entertainer, Musiker und Sportler aus dem ganzen Land verliehen. Die Veranstalter - der MDR und die Zeitschrift "Super Illu" - bezeichnen die Henne als gesamtdeutschen Medienpreis. An diesem Freitag wird die Auszeichnung in Form eines goldenen Vogels zum 30. Mal vergeben. Der MDR überträgt die Jubiläumsshow aus Leipzig.