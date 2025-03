Es gibt sie doch noch, die Angebote für von jungen Leuten für junge Leute. Für solche, die einfach nur Party machen möchten. Am Samstag, 15. März, werden DJ Paul und DJ Sanitöter garantiert gut unterhalten. Ab 21 Uhr gibt es etwas zum Tanzen auf die Ohren: Techno-Tekk, der bei den jungen Leuten derzeit beliebt ist, wie DJ Paul weiß. Bis in die Nacht hinein darf gefeiert werden. Die Veranstalter Steffen Rausch und Marco Lechner versprechen eine tolle Party. Der Eintritt kostet nichts. Einlass, so weisen sie hin, ist für junge Leute ab einem Alter von 16 Jahren. Wer unter 18 Jahren ist, möge bitte den sogenannten Muttizettel mitbringen, der bescheinigt, dass der Nachwuchs bei dieser 1. Techno-Tekk-Party in einer Gartenkneipe mitfeiern darf.