Noch wertvoller war ein Weihnachtsbaum im Jahr 2010: Laut den Guinness World Records war die glitzernde Riesentanne in einem Hotel in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) mit einem Wert von mehr als elf Millionen Dollar der teuerste Weihnachtsbaum der Welt. Von Guinness unbestätigt blieb ein Baum aus dem Jahr 2019. Er stand in einem Hotel in Marbella (Spanien) und war unter anderem mit Diamanten und Saphiren dekoriert. Dessen Wert sollte sich auf rund 14 Millionen Euro belaufen.