Junge Motorsportler boten am Samstag spannende Rennen und beste Unterhaltung entlang der Strecke in Sonnebergs Innenstadt. Insgesamt gingen 15 Teams aus Grundschulen, Sportvereinen, Jugendfeuerwehr oder Freundeskreis im fairen sportlichen Wettkampf an den Start. Teilnahmeberechtigt waren Kinder im Alter von acht bis elf Jahren. Jedes Team bestand aus drei bis vier jungen Fahrerinnen und Fahrern, die mit viel Ehrgeiz, Teamgeist und Begeisterung um die besten Platzierungen kämpften.