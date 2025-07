Goetheschule Lauscha Ein kreativer Kopf auf der Eller

Kunst am Bau

Es folgten Gruppenausstellungen wie 1959 im Ausstellungspavillon Unter den Linden in Berlin, 1962 im Thüringer Museum Eisenach, sowie 1958, 1968, 1972 und 1977 die Beteiligung an den DDR-Kunstausstellungen in Dresden, 1971, 1974 und 1985 auch an den Bezirkskunstausstellungen in Suhl. Personalausstellungen gab es unter anderem in Gera sowie in der Städtischen Galerie Comptoir Kunstmagazin in Sonneberg. Dührkop malte, zeichnete und beherrschte hier auch große Flächen, wie baugebundene Kunstwerke, beispielsweise das Sgraffito am ehemaligen Rat des Kreises in Neuhaus am Rennweg zeigt. 1977 wurde er mit dem Max-Reger-Kunstpreis des Bezirkes Suhl ausgezeichnet.