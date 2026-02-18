Am Anfang steht der Fakt, und zwar der harte Fakt: Eine Zigarettenkippe vergiftet 50 Liter Grundwasser, weil in ihr viele giftige und krebserregende Stoffe sind. Und weil sie das wissen und weil ihnen das wichtig ist, haben jetzt zwölf Schülerinnen und Schüler aus der Goetheschule Ilmenau – konkret sind es Amalia, Anna R., Anna W., Benedikt, Bruno, Charlotte, Emilia, Fiona, Lotta, Mariella, Ole und Sarah – in der Schwanitzstraße spezielle Sammelboxen für solche Zigarettenkippen aufgestellt.