Am Mittwochvormittag machte er sich auf den Weg, der Wetterballon der Ilmenauer Goetheschule – wohlbemerkt der Fünfte seiner Art. Nachdem das weiße, wohlpräparierte Ungetüm mit Fallschirm, Sonde, Experimenten und Datenmessgeräten im Schlepptau den Schulhof des Hauses 1 verlassen hatte, war die Wetterballon-Projektgruppe des Gymnasiums extrem gespannt, wo die Sonde nach dem Platzen des Ballons in luftiger Höhe wohl dieses Mal landen würde.
Goetheschule Ilmenau Sonde des Wetterballons ist gefunden
Jessie Morgenroth 18.06.2026 - 15:00 Uhr