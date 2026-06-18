Am Mittwochvormittag machte er sich auf den Weg, der Wetterballon der Ilmenauer Goetheschule – wohlbemerkt der Fünfte seiner Art. Nachdem das weiße, wohlpräparierte Ungetüm mit Fallschirm, Sonde, Experimenten und Datenmessgeräten im Schlepptau den Schulhof des Hauses 1 verlassen hatte, war die Wetterballon-Projektgruppe des Gymnasiums extrem gespannt, wo die Sonde nach dem Platzen des Ballons in luftiger Höhe wohl dieses Mal landen würde.