Goetheschule Ilmenau: Schüler aus Ilmenau sammeln Kippen

Emilia und Anna beim Aufsammeln der Kippen in der Schwanitzstraße. Foto: Yvette Schleußinger

Die Initiative gibt es schon lange. „Wir machen das Müllsammeln schon 10 oder 15 Jahre, auch an der Ilm hinter der Schule“, sagt Georgius. Inzwischen ist es ein fester Bestandteil des Nachmittagsangebots. Im Fokus stehen dabei die Innenstadt in Schulnähe, der Bereich rund um die Schule und die Baumscheiben. Denn es gibt ein großes Problem: Müll und weggeworfene Zigarettenstummel. „Es ist vielen gar nicht bewusst, was so eine unachtsam weggeworfene Kippe in der Umwelt anrichtet. Die sind ja hochgiftig. Eine Kippe vergiftet mehrere Liter Wasser“, betont Georgius. Jede Woche kommen etliche zusammen. Gesammelt wird mit Grill- und Torten-Zangen, die Beute landet in Eimern, die später in dem Müll der Schule entleert werden.