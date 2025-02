Bei sonnigem Frühlingserwachen strömten zahlreiche interessierte zukünftige Schüler mit ihren Eltern zur Infoveranstaltung in die Ilmenauer Goetheschule. Die hatte zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Nach der feierlichen Eröffnung in der Turnhalle durch Schulleiterin Katrin Prautsch warteten die Gäste gespannt auf die Diapräsentation. Oskar Trebeß, der seit einer Woche hier sein Praxissemester absolviert, bereitete einen Spieleparcours für die Kinder vor und freut sich, an der Schule arbeiten zu können, wie er erzählte: Das Schulklima sei sehr gut, zudem wurde die Schule 2018 als Ausgezeichnete Schule für Lehrerausbildung prämiert.