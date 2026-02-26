﻿Der eingetragene Verein „Goethegesellschaft Ilmenau-Stützerbach“ versteht sich als eine der tragenden Säulen in der Kulturlandschaft der Goethestadt Ilmenau. Dies fand seinen Ausdruck während der Jahreshauptversammlung am Dienstagabend im Stützerbacher „Haus des Gastes“ zum einen in der Rechenschaftslegung des Vorsitzenden Hans-Peter Schade, zum anderen in einer lebhaften Meinungsäußerung und Diskussion der Mitglieder, aber vor allem im Jahresveranstaltungsprogramm 2026.