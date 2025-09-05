Im Hotel „Tanne“ hatten sich Goethe- und Musikfreunde versammelt, um im Rahmen der nunmehr 4. Goethe-Festwoche das Erscheinen des Goethe-Gedichtes „Ilmenau“ zu würdigen. Kulturamtsleiter Nico Debertshäuser begrüßte innerhalb des Veranstaltungsreigens der Goethe-Festwoche, die am Samstagabend im Hotel Gabelbach mit einem musikalisch-literarischen Abend zu „Wandrers Nachtlied“ sowie Texten und Gedichten zur Nacht enden wird, über zwei Dutzend Zuhörer nebst Rezitator Martin Strauch sowie Marco Onofri (Violine/Gesang) und Franziska Steineck (Spinett).