Im Rahmen der Festwoche zum 276. Geburtstag von Johann Wolfgang Goethe hatte die Goethegesellschaft Ilmenau-Stützerbach am Samstag in das Stützerbacher Goethemuseum eingeladen. Einer der Höhepunkte dort war ein Vortrag von Professor Hermann Mildenberger, dem in der Klassikstiftung Weimar die Obhut des Bilder- und Grafikschatzes anvertraut war. Der Kunsthistoriker betrachtete in seinem bebilderten Vortrag die Kunst des bekannten Malers Johann Heinrich Wilhelm Tischbein und dessen Verhältnis zu Goethe.