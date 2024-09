Das Duo „con emozione“- Liane Fietzke (Sopran) und Ehegatte Norbert Fietzke (Piano)- setzten am Freitagabend im Hotel „Gabelbach“ der Festwoche zum 275. Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe mit ihrem musikalisch-literarischen Programm das Sahnehäubchen auf. Seit 30 Jahren tourt das kreative Künstlerehepaar mit den unterschiedlichsten Bühnenprogrammen durch Deutschland. In Ilmenau waren sie mehrmals zu Gast und erwarben sich beim Publikum große Gunst. So auch am Konzertabend auf Gabelbach. Der literarische Teil des Konzertes, den Liane Fietzke mit Erzählungen über Goethe darbot, war ganz und gar dem Dichtergenie gewidmet. Sie holte Goethe mit augenzwinkerndem Charme vom hohen Denkmalsockel, zeigte ihn als jungen Liebhaber, der in Sesenheim die Flucht vor seiner Verlobten Friederike ergriff und als den, der Welt bekannten Dichter, der unweit des Hotels seine unsterblichen Verse – „Wandrers Nachtlied“ – an die Tür der Jagdhütte auf dem Kickelhahn schrieb.