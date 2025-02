Straßen-Wahlkampf ist im Winter nicht jedermanns Sache. Und so waren bei minus sieben Grad die Meininger Casino-Lichtspiele am Dienstagabend eine durchaus geeignete Location, mit Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt ins Gespräch zu kommen. Doch warum eigentlich Meiningen? Wohl, weil die Spitzenpolitikerin der Grünen hier gute Freunde hat und immer gerne in die Kunst- und Kulturstadt kommt. Darüber hat sie noch am Montag mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gesprochen, erzählt sie im Casino-Foyer. Und der erinnert sich gerne an seine Amtszeit hier, an die offenen Gespräche und ließ daher herzliche Grüße an die Meininger ausrichten.