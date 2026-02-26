Kurt Russell und Sohn Wyatt spielen dieselbe Rolle

Hollywood-Ikone Kurt Russell ("Die Klapperschlange") und sein Sohn Wyatt Russell ("Thunderbolts") sind - neben den Monstern - die Stars der Serie. Beide spielen in der Story, die zwischen den 1950er Jahren und der Gegenwart hin und her springt, den Monsterjäger Lee Shaw. Einst erforschte Shaw mit seinen Freunden Bill (Anders Holm) und Keiko (Mari Yamamoto), die er heimlich liebt, den Ursprung der Monster. Heute ist der draufgängerische Hardliner mit dem guten Herzen den Behörden ein Dorn im Auge.