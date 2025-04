GNTM 2025: Wer ist raus? (Folge 16)

GNTM 2025: So war die 16. Folge

Abenteuer mit Zeltlager-Flair: In Folge 16 brechen die Models zu einem Roadtrip in die Wüste auf – inklusive echtem Camp-Feeling. Der erste Stopp: ein stilechtes Diner am Straßenrand. Dort warten nicht nur Burger und Milchshakes, sondern auch eine besondere Challenge. Denn hier entscheidet sich, wer am Ziel ein fertig aufgebautes Zelt vorfindet – und wer sein Nachtlager selbst errichten muss. Dafür formieren sich die Models in kleinen Gruppen und treten im College-Look mit Jacken und Caps vor die Kamera von Fotograf Thomas Hayo.