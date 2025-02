Über Jona und Ryan

Jona tauchte erstmals 2021 in dem Format "Die Bachelorette" auf. In der Staffel kämpfte er um das Herz von Bachelorette Maxime. Zu seinen bisherigen Formaten gehören unter anderem auch "Gremany Shore" und "Forsthaus Rampensau". Ryan polarisierte bei "Are You The One?" und tauchte etwas später auch bei "Ex on the Beach" auf, wo er die Villa allerdings schnell verlassen musste.