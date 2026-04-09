Eine Freundin hat dem 20 Jahre alten Hermann Kalb aus Sonneberg 1954 die Adresse der 18 Jahre alten Renate verraten. Sie ist ihm in dem Trüppchen junger Damen besonders ins Auge gefallen, die an der Pädagogischen Fachschule in Schmalkalden den Beruf der Kindergärtnerin erlernten und dem Lehrmittelmuseum in Sonneberg einen Besuch abstatteten. Von dort gingen sie zur Sternwarte, wo ihnen zwei junge Männer mit Fahrrädern entgegen kamen. Dass der Eine einmal ihr Mann werden würde, mit dem sie am vergangenen 9. März Gnadenhochzeit in Benshausen feierte, hätte sie in ihren kühnsten Träumen nicht für möglich gehalten.