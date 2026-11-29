„Waren die Eltern auch artig?“ Der Weihnachtsmann im Wasunger „Paradies“ wollte es am Samstag ganz genau wissen. Zuvor hatte ihm der Nachwuchs aus dem Kindergarten „Glückskäfer“ versichert, dass er selbstverständlich das ganze Jahr brav gewesen sei. Mit Weihnachtsliedern und Gedichten erfreuten die Kinder außerdem das Publikum im Saal. Dafür erhielten sie nicht nur viel Applaus, sondern auch die verdienten Süßigkeiten.