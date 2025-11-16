Christkindlmarkt am Münchner Marienplatz

Der Christkindlmarkt in der Landeshauptstadt gehört zu den größten in Bayern. Nach Angaben der Stadt München bieten Schausteller an 138 Ständen Essen, Trinken, Kunsthandwerk und vieles mehr an. Seit 1972 findet er am Marienplatz statt.

Auf dem Rathausbalkon wird Live-Musik gespielt, unter dem Christbaum vor der Peterskirche werden Interessierte regelmäßig zum gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern eingeladen. Vor der Kirche, deren Turm von den Münchnern liebevoll "Alter Peter" genannt wird, befindet sich der "Kripperlmarkt", auf dem Weihnachtskrippen und Krippenfiguren verkauft werden. Er gilt als der größte seiner Art in Deutschland. Der Münchner Christkindlmarkt dauert vom 24. November bis zum 24. Dezember. Im kommenden Jahr soll es schon früher losgehen, der Markt wird nach einem Stadtratsbeschluss um zwei Tage verlängert.