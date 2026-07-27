Los Angeles - Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock hat von ihrer jüngeren Schwester einen liebevollen Gruß zum Geburtstag erhalten – mit Anspielung auf ihre deutschen Wurzeln. "Happy birthday to the best Schwester. Love you more" (Alles Gute zum Geburtstag für die beste Schwester. Ich liebe dich noch mehr), schrieb Gesine Bullock-Prado (56) auf Instagram zu einem vergilbten Schwarz-Weiß-Foto der beiden Schwestern aus Kindheitstagen. Es zeigt Sandra lächelnd, mit einer großen Zahnlücke, die ihre kleine Schwester im Arm hält.