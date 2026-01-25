Glücksspiele: Mehr Großgewinne und starke Umsätze bei Lotto Thüringen

Suhl (dpa/th) - In Thüringen sind im vergangenen Jahr fünf Spieler zu Lotto-Millionären geworden. Das sei im Vergleich zu den Vorjahren mit drei bis vier Millionenbeträgen ein überdurchschnittlicher Wert, teilte Lotto Thüringen der Deutschen Presse-Agentur mit. Der höchste Gewinn wurde 2025 demnach beim Klassiker 6aus49 erzielt, als ein Thüringer Tipper zusammen mit einem Glückspilz aus Hessen Ende März den Jackpot knackte und sich rund 15,3 Millionen Euro auf sein Konto holte. Dies sei zugleich die zweithöchste Summe gewesen, die bei der Staatslotterie in Thüringen jemals ausgezahlt worden sei.