Erfurt (dpa/th) - Rund 170 Vereine und Initiativen in Thüringen haben im ersten Halbjahr Fördergelder aus Lottomitteln erhalten. Mehr als 700.000 Euro seien von Januar bis Juni für gemeinnützige Projekte aus Überschüssen der Thüringer Staatslotterie bereitgestellt worden, teilte die Staatskanzlei mit. Unterstützt wurde damit das ehrenamtliche Engagement etwa in Kultur, Heimat- und Brauchtumspflege, Sport sowie Bevölkerungs- und Katastrophenschutz.