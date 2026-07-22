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Glücksspiele Lottomittel: rund 700.000 Euro für gemeinnützige Projekte

Von Sport bis Katastrophenschutz: Lottomittel stärken das Miteinander in Thüringen. Was die Förderung für die soziale Infrastruktur bedeutet.

Glücksspiele: Lottomittel: rund 700.000 Euro für gemeinnützige Projekte
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Von Fördergeldern aus Lottomitteln haben im ersten Halbjahr 170 Vereine und Initiativen in Thüringen profitiert. (Symbolbild) Foto: Holger Hollemann/dpa

Erfurt (dpa/th) - Rund 170 Vereine und Initiativen in Thüringen haben im ersten Halbjahr Fördergelder aus Lottomitteln erhalten. Mehr als 700.000 Euro seien von Januar bis Juni für gemeinnützige Projekte aus Überschüssen der Thüringer Staatslotterie bereitgestellt worden, teilte die Staatskanzlei mit. Unterstützt wurde damit das ehrenamtliche Engagement etwa in Kultur, Heimat- und Brauchtumspflege, Sport sowie Bevölkerungs- und Katastrophenschutz.

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Die Lottomittel ermöglichten unter anderem Anschaffungen, Veranstaltungen oder Investitionen und trügen dazu bei, Projekte in den Kommunen umzusetzen. "Damit stärken wir nicht nur einzelne Vorhaben, sondern die soziale Infrastruktur unseres Freistaats", erklärte Staatskanzleichef Stefan Gruhner. 

Die Gelder wurden den Angaben nach in allen Thüringer Regionen vergeben. Antragsberechtigt sind gemeinnützige Träger. Die bewilligten Gelder sind zweckgebunden und dürfen ausschließlich für die jeweils geförderten Vorhaben verwendet werden.