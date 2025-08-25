Glücksspiele: Lotto-Spieler gewinnen fast eine Million Euro

Um den Jackpot zu knacken, fehlte den Spielern aus den beiden Ländern ebenso wie bundesweit noch vier weiteren Tippern die korrekte Superzahl. Dies glückte indes zwei Spielern aus Bayern und einem aus Nordrhein-Westfalen: Für ihre Treffer in der höchsten Gewinnklasse erhalten sie jeweils rund 4 Millionen Euro.