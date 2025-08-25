 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Lotto-Spieler gewinnen fast eine Million Euro

Glücksspiele Lotto-Spieler gewinnen fast eine Million Euro

Viele Lotto-Spieler träumen von einem Millionengewinn. Für zwei Tipper aus Sachsen und Thüringen hat es fast geklappt.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Glücksspiele: Lotto-Spieler gewinnen fast eine Million Euro
1
Zwei Spieler haben fast eine Million Euro im Lotto gewonnen. (Symbolfoto) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Leipzig/Suhl - Zwei Lotto-Spieler aus Sachsen und Thüringen sind bei der Ziehung am vergangenen Samstag knapp am Millionengewinn vorbeigeschrammt. Die beiden Tipper bekommen für ihren Sechser im klassischen Lotto 6 aus 49 rund 921.000 Euro, wie aus einer Lotto-Übersicht hervorgeht. 

Nach der Werbung weiterlesen

Um den Jackpot zu knacken, fehlte den Spielern aus den beiden Ländern ebenso wie bundesweit noch vier weiteren Tippern die korrekte Superzahl. Dies glückte indes zwei Spielern aus Bayern und einem aus Nordrhein-Westfalen: Für ihre Treffer in der höchsten Gewinnklasse erhalten sie jeweils rund 4 Millionen Euro.