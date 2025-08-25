Glücksspiele Lotto-Spieler gewinnen fast eine Million Euro
dpa 25.08.2025 - 11:00 Uhr
Viele Lotto-Spieler träumen von einem Millionengewinn. Für zwei Tipper aus Sachsen und Thüringen hat es fast geklappt.
Um den Jackpot zu knacken, fehlte den Spielern aus den beiden Ländern ebenso wie bundesweit noch vier weiteren Tippern die korrekte Superzahl. Dies glückte indes zwei Spielern aus Bayern und einem aus Nordrhein-Westfalen: Für ihre Treffer in der höchsten Gewinnklasse erhalten sie jeweils rund 4 Millionen Euro.