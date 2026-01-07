Glücksspiel: Zwei neue Lotto-Millionäre im Freistaat

Der Spieler oder die Spielerin aus Niederbayern gewann demnach mit der am Mittwoch gezogenen Losnummer 126079. Für den Glückspilz aus Schwaben brachte die Losnummer 474742 den Gewinn. Eine sechsstellige Summe ging ebenfalls nach Schwaben: Im Landkreis Neu-Ulm räumte den Angaben nach jemand mit der Nummer 272663 in der zweithöchsten Gewinnklasse ab - und ist jetzt um 100.000 Euro reicher.