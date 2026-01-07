 
Glücksspiel Zwei neue Lotto-Millionäre im Freistaat

Bei der Jahresendlotterie sahnen zwei Menschen aus Niederbayern und Schwaben den Hauptgewinn ab. In Schwaben darf ein weiteres Mal gejubelt werden.

Die Hauptgewinne bei der Jahresendlotterie von Lotto Bayern gingen nach Niederbayern und Schwaben. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

München (dpa/lby) - Bayern hat zum Jahreswechsel zwei Millionäre mehr: Die Glückspilze aus Schwaben und Niederbayern haben bei der Jahresendlotterie "Bayern Millionen" jeweils eine Million Euro gewonnen, wie Lotto Bayern mitteilte. 

Der Spieler oder die Spielerin aus Niederbayern gewann demnach mit der am Mittwoch gezogenen Losnummer 126079. Für den Glückspilz aus Schwaben brachte die Losnummer 474742 den Gewinn. Eine sechsstellige Summe ging ebenfalls nach Schwaben: Im Landkreis Neu-Ulm räumte den Angaben nach jemand mit der Nummer 272663 in der zweithöchsten Gewinnklasse ab - und ist jetzt um 100.000 Euro reicher.

Die Lotterie "Bayern Millionen" wird einmal jährlich von Lotto Bayern mit einer limitierten Auflage von 500.000 Losnummern veranstaltet. Die Gewinnchance auf einen der beiden Hauptgewinne von einer Million Euro beträgt 1:250.000.