Hollywood-Starensemble für den eigenen Streifen

Cineasten unter möglichen Lotto-Gewinnern könnten sich einen Traum erfüllen: Einmal den eigenen Film drehen! Für die Hauptrollen ließen sich Emma Stone (36, "La La Land"), Mark Wahlberg (53 "Spenser Confidential"), Brad Pitt (60, "Once Upon a Time in Hollywood") und Leonardo DiCaprio (50, "Killers of the Flower Moon") engagieren. Sie bekommen nach "Business Insider"-Angaben nicht selten jeweils rund 30 Millionen US-Dollar Gage.