Der Rentner hatte mit seinem anonymen Eurojackpot-Spielauftrag als Einziger deutschlandweit den Jackpot in der Gewinnklasse 1 in der Zusatzlotterie Spiel 77 geholt. Für seinen Spielschein hatte er 6,25 Euro investiert. Den neuen Geldsegen will der Mann auf jeden Fall nicht verprassen: "Da lassen wir uns jetzt ganz viel Zeit, nehmen Beratungen in Anspruch und überlegen gut, wie wir das Geld anlegen und welche Wünsche wir uns vielleicht erfüllen."