Der anonyme Eurojackpot-Spielauftrag mit der Losnummer 5550780 habe am Mittwoch als einziger deutschlandweit den Jackpot in der Gewinnklasse 1 in der Zusatzlotterie Spiel 77 geholt. Die Spielquittung ist jetzt exakt 5.277.777 Euro wert. Dafür hatte der- oder diejenige 6,25 Euro in einer oberbayerischen Lotto-Annahmestelle investiert. Im konkreten Fall ein lohnender Einsatz - wenngleich ein solcher Mega-Gewinn grundsätzlich sehr unwahrscheinlich ist: Die Gewinnchance in der Gewinnklasse 1 liegt bei 1 zu 10 Millionen, wie die Lotterieverwaltung mitteilte.