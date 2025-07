Das waren die Gewinnzahlen

Die Gewinnzahlen: 7, 8, 13, 29, 36 plus die Eurozahlen 4 und 8. Der Spielschein, der den Millionen-Gewinn in Deutschland einbrachte, gelte für mehrere Ziehungen und mehrere Wochen, hieß es. Im besten Fall könnten sich der oder die Glückspilze also noch einmal freuen. "In den nächsten Wochen können weitere Gewinne dazukommen. Der Spieleinsatz lag bei 65 Euro", so Lotto-Sachsen-Anhalt.