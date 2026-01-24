Glücksspiel oder Stromtarif: Mehr Verbraucher ärgern sich über verbotene Werbeanrufe

Im vergangenen Jahr seien 39.842 schriftliche Eingaben eingegangen und damit 2.281 mehr als 2024, teilte die Bundesnetzagentur auf Anfrage mit. Das war ein Plus von sechs Prozent, 2024 hatte die Zunahme bei acht Prozent gelegen. Im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2021, als die Aufsichtsbehörde 79.702 Beschwerden erreicht hat, ist der aktuelle Jahreswert noch moderat.