Wer holt sich den Lotto-Gewinn aus der Oberpfalz? Dort wurde ein Spielschein mit mehr als einer Million Euro Gewinn abgegeben – der Anspruch kann bis 2029 geltend gemacht werden.

Glücksspiel: Millionengewinne nach Mittelfranken und in die Oberpfalz
Die Glückspilze dürften sich sehr freuen. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa

München (dpa/lby) - Bayern ist um zwei Lotto-Millionäre reicher: Ein Mittelfranke gewann mehr als 1,5 Millionen Euro im Eurojackpot, bei Lotto 6aus49 holte ein in der Oberpfalz abgegebener Spielschein etwas mehr als eine Million Euro. 

Wie die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung in München mitteilte, hatte ein Senior aus Mittelfranken einen Spielauftrag im Internet ausgelöst und beim Eurojackpot die Gewinnklasse 2 geknackt. Exakt 1.532.815,30 Euro werden nun fällig.

Der Millionengewinner oder die Millionengewinnerin aus der Oberpfalz ist derweil noch unbekannt. Der Spielauftrag sei anonym abgegeben worden. Bis Ende 2029 bleibt nun Zeit, den Gewinnanspruch geltend zu machen.