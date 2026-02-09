Glücksspiel Millionengewinne nach Mittelfranken und in die Oberpfalz
dpa 09.02.2026 - 11:54 Uhr
Wer holt sich den Lotto-Gewinn aus der Oberpfalz? Dort wurde ein Spielschein mit mehr als einer Million Euro Gewinn abgegeben – der Anspruch kann bis 2029 geltend gemacht werden.
Nach der Werbung weiterlesen
Wie die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung in München mitteilte, hatte ein Senior aus Mittelfranken einen Spielauftrag im Internet ausgelöst und beim Eurojackpot die Gewinnklasse 2 geknackt. Exakt 1.532.815,30 Euro werden nun fällig.
Der Millionengewinner oder die Millionengewinnerin aus der Oberpfalz ist derweil noch unbekannt. Der Spielauftrag sei anonym abgegeben worden. Bis Ende 2029 bleibt nun Zeit, den Gewinnanspruch geltend zu machen.