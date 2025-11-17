 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Millionengewinn im Lotto geht nach Oberbayern

Glücksspiel Millionengewinn im Lotto geht nach Oberbayern

Sechs Richtige bringen einer Person in Oberbayern einen großen Gewinn im Lotto. Wer jetzt nach den Zahlen schaut, könnte plötzlich Millionär sein.

Glücksspiel: Millionengewinn im Lotto geht nach Oberbayern
1
Zum Jackpot hat nur die Superzahl gefehlt. (Symbolbild) Foto: Swen Pförtner/dpa

München (dpa/lby) - Ein glücklicher Mensch aus Oberbayern wird nach einem Millionengewinn im Lotto gesucht. Der Gewinner oder die Gewinnerin habe in der Ziehung vom Samstag mehr als 1,1 Millionen Euro abkassiert, teilte die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung mit. Wer also mitgespielt hat, sollte unbedingt seinen Spielschein nach den sechs Gewinnerzahlen (6, 9, 12, 13, 32, 39) checken. Nur die Superzahl sei falsch gewesen.

Nach der Werbung weiterlesen

Insgesamt winkt eine Summe von 1.121.406,30 Euro. Wenn der oder die Glückliche sich viel Zeit lassen will: Bis Ende 2028 darf der Gewinnbetrag angefordert werden.