Glücksspiel: Millionengewinn im Lotto geht nach Oberbayern

München (dpa/lby) - Ein glücklicher Mensch aus Oberbayern wird nach einem Millionengewinn im Lotto gesucht. Der Gewinner oder die Gewinnerin habe in der Ziehung vom Samstag mehr als 1,1 Millionen Euro abkassiert, teilte die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung mit. Wer also mitgespielt hat, sollte unbedingt seinen Spielschein nach den sechs Gewinnerzahlen (6, 9, 12, 13, 32, 39) checken. Nur die Superzahl sei falsch gewesen.