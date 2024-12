München (dpa/lby) - Ein Lottogewinn in der Höhe von mehr als 1,1 Millionen Euro hat einem Mann aus Oberbayern die Vorweihnachtszeit verschönert. Bei der Ziehung am Samstag habe er deutschlandweit als einziger alle Gewinnzahlen richtig getippt, teilte Lotto Bayern mit Sitz in München mit. Gewonnen hat er damit exakt 1.177.777 Euro. Für sein Ticket mit der gewinnenden Losnummer hatte der Mann 124,20 Euro ausgegeben.