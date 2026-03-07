Glücksspiel Lottogewinn, Absturz, Neustart - Ein Ex-Millionär erzählt

Das ist inzwischen 20 Jahre her. Heute hat er keine Schulden mehr. Er geht einem geregelten Job in einem Getränkemarkt nach, der ihm Spaß mache. Materielle Wünsche hat er keine mehr, mit seinem Leben ist er zufrieden. "Der ganze Konsum, dieser ganze Firlefanz hat mich nicht glücklich gemacht", ist sich Intemann sicher. "Immer, wenn ich etwas erreicht hatte, ist es mir mit Karacho um die Ohren geflogen. Ich bin froh, dass ich nicht mehr dem Geld hinterherjagen muss. Mein Leben ist jetzt ruhiger und besser."